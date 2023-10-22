Филиппины возложили на КНР вину за столкновение судов в Южно-Китайском море

Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в водах Южно-Китайского моря у группы островов Спратли (Наньша). Об этом сообщает PNA.

Агентство сообщает, что оперативная целевая группа Западно-Филиппинского моря (местное название Южно-Китайского моря) обвинила Пекин в «опасных маневрах, блокирующих путь» филиппинского судна Unaiza May-2, что привело к столкновению судов.

До этого национальная оперативная группа правительства Филиппин сообщила о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском, или Западно-Филиппинском, море. В сообщении филиппинской стороны причиной столкновения названы «опасные маневры» кораблей береговой охраны Китая. О пострадавших не сообщается.

В феврале 2023 года Филиппины обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море. Перед этим вооруженные силы США и Филиппин провели двухнедельные военно-морские учения KAMANDAG на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.