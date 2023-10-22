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Власти Венесуэлы заметили сопротивление США налаживанию отношений

В МИД Венесуэлы указали на сопротивление США налаживанию отношений

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Ivan Alvarado/Reuters

Венесуэла всегда стремилась поддерживать хорошие взаимоотношения с США, но Вашингтон не раз нарушал обещания, которые давал стране. Об этом заявил глава венесуэльского министерства иностранных дел Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы всегда вели переговоры с правительством США», — сказал дипломат.

По словам главы внешнеполитического ведомства, несколько раз власти США не выполняли того, что обещали.

Пинто добавил, что у Венесуэлы отняли все доходы нефтегазового сектора, государство потеряло 99% валютной выручки от продажи нефтепродуктов.

«У нас отобрали зарубежные активы, отобрали способность вести переговоры с миром», — добавил он.

До этого министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, которая указывает, что смягчение американских санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы не распространяется на структуры, принадлежащие или контролируемые российской стороной.

Ранее США объявили о смягчении санкционного режима против Венесуэлы.

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