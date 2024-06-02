Зеленский выразил надежду, что Байден все же посетит саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в так называемом саммите мира в Швейцарии и выразил надежду, что в нем примет участие глава государства Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

»США подтвердили свое участие в саммите на высоком уровне, но пока что нет конкретного подтверждения на уровне президента. В любом случае, у нас есть шанс, что президент будет», — заявил Зеленский.

Касаясь вопроса участия в мероприятии Китая, он заявил, что Пекин «не подтвердил своего присутствия ни на каком уровне». Глава Украины подчеркнул, что без позитива воспринял подобное развитие событий.

До этого Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

Мирная конференция по Украине запланирована в Швейцарии на 15 - 16 июня. Она пройдет недалеко от города Люцерна. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, но Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее Зеленский пригласил страны Азии поучаствовать в саммите по Украине.