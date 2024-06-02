Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский выразил надежду, что Байден все же посетит саммит по Украине

Зеленский понадеялся, что Байден все же приедет на саммит по Украине в Швейцарию

close
100%
Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в так называемом саммите мира в Швейцарии и выразил надежду, что в нем примет участие глава государства Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

»США подтвердили свое участие в саммите на высоком уровне, но пока что нет конкретного подтверждения на уровне президента. В любом случае, у нас есть шанс, что президент будет», — заявил Зеленский.

Касаясь вопроса участия в мероприятии Китая, он заявил, что Пекин «не подтвердил своего присутствия ни на каком уровне». Глава Украины подчеркнул, что без позитива воспринял подобное развитие событий.

До этого Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

Мирная конференция по Украине запланирована в Швейцарии на 15 - 16 июня. Она пройдет недалеко от города Люцерна. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов отметил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите, но Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее Зеленский пригласил страны Азии поучаствовать в саммите по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами