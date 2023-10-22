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Экс-канцлер Германии призвал Бербок держать эмоции при себе, говоря о России

Бывший канцлер ФРГ Шредер: Бербок стоит сдерживать эмоции в отношении к Путину

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Imago/Jens Schicke/Global Look Press

Главе министерства иностранных дел ФРГ Анналене Бербок стоит вдумчивее подбирать слова, говоря о России и ее президенте Владимире Путине. Об этом заявил германский экс-канцлер Герхард Шредер в беседе с локальной газетой Berliner Zeitung.

«Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет», — утверждает бывший политик.

По его словам, ФРГ заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Российской Федерацией, а также с Китаем и Турцией, даже если это окажется непросто.

«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с <...> Бэрбок, то это неправильно», — заявил Шредер.

Он порекомендовал главе внешнеполитического ведомства Германии сдерживать свои эмоции.

Бербок не раз осуждала Россию и ее руководство. Накануне она заявила, что война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации.

Ранее Шредер отказался врать насчет дружбы с Путиным.

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