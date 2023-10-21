В Раде предположили, что Киеву не хватит средств, запрошенных Байденом у конгресса

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале предположил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Киева, будет недостаточно для нужд страны.

По его расчетам, из той суммы, которая была запрошена президентом США Джо Баденом у конгресса ($61,4 млрд), на прямую бюджетную поддержку страны в следующем году уйдет $11,8 млрд. При этом в годовом бюджете страны на 2024 год указано $42,9 млрд и 30% от этой суммы ($12,87 млрд) должны идти из США.

Рассчитывая эти средства на 13 месяцев, депутат пришел к выводу, что Киеву «будет не хватать $2 млрд».

Накануне Белый дом сообщил, что Байден запросил у конгресса согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Он предложил выделить им более $75 млрд, из которых на поддержку Киева президент США потребовал направить $61 млрд.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». Днем ранее Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

Ранее Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину.