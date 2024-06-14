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Премьера Эстонии призвали к отставке из-за нехватки денег на оборону

Оппозиция Эстонии призвала Каллас к отставке из-за нехватки денег на оборону

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Sergei Grits/AP

Глава эстонской оппозиционной партии «Отечество» (Isamaa) и бывший министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу призвал премьер-министра Каю Каллас покинуть занимаемую должность из-за нехватки средств на оборону и связанного с этим скандала. Об этом сообщает Euractiv.

«В ответ на бездействие правительства в течение года премьер солгала, что узнала о беспокойстве [Кусти] Салма (бывшего канцлера минобороны Эстонии. – прим. ред.) из газеты... Премьер-министр должна уйти в отставку», — заявил Рейнсалу.

Как пишет Euractiv, Кусти Салм подал в отставку, мотивировав ее неспособностью действующего правительства преодолеть «критический дефицит» и потратить как минимум на €1,6 млрд. больше на закупку боеприпасов. В свою очередь Кая Каллас заявила, что узнала об опасениях бывшего канцлера минобороны из прессы, назвав преувеличенными обвинения в нежелании повышать расходы на оборону.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины.

Ранее премьер Эстонии Каллас выступила с призывом по замороженным активам России.

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