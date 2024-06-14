Водителям объяснили, почему не стоит бесплатно удалять катализатор в авто

Российских водителей предостерегли от бесплатного удаления катализатора в автомобиле. Об этом пишет Naavtotrasse со ссылкой на владельца СТО.

По его словам, зачастую водителям предлагают бесплатно удалить катализатор из-за стоимости самого устройства. Дело в том, что при создании каталитического нейтрализатора используются драгоценные металлы. Как правило, стоимость устройства перекрывают затраты на удаление.

Автоэксперт напомнил, что после удаления детали работники должны перепрошить блок управления двигателем, а также установить пламягаситель, который снижает температуру отработанных газов. Однако многие сервисы ставят некачественные пламягасители и прошивки блоков управления. В результате мотор начинает сбоить.

До этого россиянам назвали признаки выхода из строя генератора в машине. По словам автоэкспертов, прежде всего на поломку указывает посторонний шум, исходящий из моторного отсека. Это может быть свист или шуршание. О поломке также может говорить тусклый свет фар или подсветки в салоне, мигание света или панели приборов. Еще один тревожный сигнал — включение индикатора батареи на панели приборов.

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