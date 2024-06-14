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В США предрекли исчезновение Украины через год

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина исчезнет раньше, чем истечет ее договор с США

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Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты пообещали Киеву поддержку на следующие 10 лет, но Украина может прекратить существование в нынешнем виде уже через год. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

«Я гарантирую, что через 10 лет нынешней Украины уже не будет. Не исключено, что она исчезнет уже через год», — заявил он.

14 июня министр финансов Украины Сергей Марченко выдвинул условие для получения $50 млрд от стран «Большой семерки».

Он заявил, что средства должны быть переданы в этом году, деньги должны носить безусловный характер. Кроме того, Марченко подчеркнул, что деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, которые Киев считает нужными.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет.

В тексте соглашения Киев и Вашингтон признают, что Украина нуждается в постоянных инвестициях в оборонную отрасль, соответствующих стандартам Североатлантического альянса (НАТО). В документе указано, что США будут в течение 10 лет предоставлять украинской стороне военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат Вооруженных сил Украины и развивать военно-промышленный комплекс республики.

Ранее Украина отказалась от нового мирного предложения России.

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