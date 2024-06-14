Рухнувший подъезд дома в Шебекино после обстрела попал на видео

Очевидцы сняли на видео первые минуты после обрушения подъезда дома в Шебекино. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

На видео видно, как к месту стянулись сотрудники спасательной службы.

По предварительным данным, в инциденте трое людей пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал максимально оперативно делиться поступившей информацией по данному инциденту.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Днем 13 июня Гладков сообщал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями.

В конце мая военнослужащие Украины атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину. Пострадавших не было, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок Томаровка.