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Армия России атаковала расположение ВСУ в Очакове

Подпольщик Лебедев: армия России ударила по военным объектам ВСУ в Очакове

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Телеграм-канал «SHOT»

Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали турбазу, гостиницу и военный порт в Очакове, где располагались украинские военные. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были совершены 14 июня около семи часов утра. Местные жители слышали звуки взрывов.

«Под удар попала турбаза «Очаков», гостиница «Фотон» и военный порт», — написал подпольщик.

После обстрела ВС РФ на турбазе, где были расквартированы 500 украинских военных, начался сильный пожар, отметил Лебедев. Он добавил, что в гостинице «Фотон» жили военные подводники ВСУ, которых обучали британские инструкторы.

22 мая Лебедев информировал, что российские военные нанесли удар беспилотником по военному порту Очакова в Николаевской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились атаковать Кинбурнскую косу.

20 мая подпольщик сообщил, что ВС РФ нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в городе Очакове Николаевской области, где ВСУ могли скрывать РСЗО HIMARS.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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