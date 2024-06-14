Сальдо заявил, что Херсонская область должна быть освобождена любым способом

Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных переговоров. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

Он отметил, что местных жителей порадовали слова президента России Владимира Путина об условиях мирных переговоров.

«Согласится ли Запад или нет — не так важно, мы уверены, что Херсонщина будет освобождена. Если не удастся сделать это в результате переговоров — то военным путем», — сказал он.

До этого Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Он заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Позже командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов заявил, что после заявлений президента России Владимира Путина Западу будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров.

Ранее Путин заявил, что РФ «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине.