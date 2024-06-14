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Минздрав сообщил о гибели троих человек при ДТП в Благовещенске

Минздрав: в ДТП в Благовещенске погибли три человека, включая двоих детей

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Телеграм-канал «Благовещенск №1»

В результате ДТП в Благовещенске погибли три человека, включая двоих детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу минздрава Амурской области.

«Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в больнице готовы оказать всю необходимую помощь. При этом точное число пострадавших там не уточнили.

14 июня Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин, который, по словам очевидцев, был в состоянии алкогольного опьянения. В мэрии сообщили, что шестеро находятся в «тяжелом и очень тяжелом» состоянии.

«Газета.Ru» выяснила, что житель Благовещенска, сбивший девять человек на тротуаре, из них троих — насмерть, купил машину меньше месяца назад.

Ранее пассажиры рассказали, как доставали водителя разбившегося трамвая в Кемерово.

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