В Пентагоне дали прогноз о расширении НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем». Его слова приводит ТАСС.

«Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем», — подчеркнул он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры, в том числе, включали введение ограничений в отношении российской разведки.

Также в НАТО готовятся к усилению обмена данными между разведывательными службами и увеличению уровня защиты критической инфраструктуры.

Перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных Альянса находятся в состоянии высокой готовности.

Ранее в НАТО допустили расширение в новом регионе.