В Пентагоне дали прогноз о расширении НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем». Его слова приводит ТАСС.
«Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем», — подчеркнул он.
До этого сообщалось, что министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры, в том числе, включали введение ограничений в отношении российской разведки.
Также в НАТО готовятся к усилению обмена данными между разведывательными службами и увеличению уровня защиты критической инфраструктуры.
Перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных Альянса находятся в состоянии высокой готовности.
Ранее в НАТО допустили расширение в новом регионе.