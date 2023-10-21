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В МИД ФРГ заявили, что война против ХАМАС должна быть продолжена

МИД ФРГ: война против палестинского движения ХАМАС должна быть продолжена

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Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации. Об этом она сообщила на саммите в Каире, передает Spiegel.

По ее словам, ХАМАС хочет «большей эскалации в регионе и отвергает дипломатию», поэтому война должна быть продолжена с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа.

Ранее представители движения ХАМАС заявили, что контактируют со всеми посредниками для освобождения гражданских заложников.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан говорил, что проводит активные переговоры со сторонами палестино-израильского конфликта.

Агентство Bloomberg сообщало, что США и страны Евросоюза оказывают давление на Израиль, чтобы армия этой страны отложила наземную операцию в секторе Газа.

По информации агентства, это необходимо, чтобы выиграть время для тайных переговоров с участием Катара по освобождению заложников, захваченных ХАМАС в Израиле и перевезенных в сектор Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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