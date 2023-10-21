Украина вошла в тройку лидеров по американской помощи

Украина может занять второе место после Афганистана по помощи от США, сообщает РИА Новости.

Это произойдет, если США выделят Украине еще $61,3 млрд. Сейчас объем помощи США с 2001 по 2023 год для Украины составляет около $91,7 млрд.

Ранее сообщалось, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для использования на территории суверенной Украины. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер выступил на брифинге пресс-секретаря Пентагона и подтвердил эту информацию.

Райдер отказался комментировать точное количество переданных ракет ATACMS, но заявил, что все поставки оружия и оборудования в Украину осуществляются с условием и заверением, что они будут использоваться исключительно на суверенной территории Украины для защиты и возвращения украинских территорий.

Он также отметил, что США будут продолжать консультироваться с Украиной, а также с союзниками и партнерами относительно возможности дальнейших поставок тактических ракет.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.