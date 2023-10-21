Бывший премьер Пакистана намерен вернуться в страну после политического изгнания

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии «Пакистанская мусульманская лига» Наваз Шариф готовится вернуться в исламскую республику после четырехлетнего нахождения в политическом изгнании. Об этом сообщил канал Geo TV.

По информации телеканала, специальный чартерный рейс с политическим деятелем на борту уже вошел в воздушное пространство Пакистана. Известно, самолет с Шарифом следовал в сторону Исламабада.

В настоящий момент не уточняется, какие планы у Шарифа после возвращения в страну, где он не был четыре года из-за политического изгнания.

До этого премьер Пакистана Шариф начал процедуру роспуска Национального собрания. 5 августа бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы. Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.