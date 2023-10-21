США не воздействуют на Израиль по планированию стратегии в войне с ХАМАС

Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

«Он [Байден] задал несколько непростых вопросов» о том, что планируется и каковы будут последствия», — сказал собеседник телеканала.

Чиновник отметил, что США не воздействуют на Израиль, сроки и реализация операций во время боевых действий связана с их «мышлением и планированием».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.