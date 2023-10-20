Байден в разговоре с Нетаньяху подтвердил право Израиля на оборону

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил право страны на оборону, сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также работу над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден попросил у конгресса согласовать $4 млрд до 2027 года на закупку для Израиля систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол и «Праща Давида». Об этом говорится в письме бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри, опубликованном Белым домом.

Согласно документу, помимо этого Байден запросил $9,15 млрд для гуманитарной помощи Украине, Израилю и сектору Газа, а также $14,3 млрд — для усиления обороны Израиля.

До этого Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.