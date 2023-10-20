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Бывший замглавы МИД РФ признан иноагентом

Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе и еще два человека признаны иноагентами

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Валерий Мельников/РИА Новости

Дипломат и бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе признан иноагентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным Минюста, Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Также он регулярно выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Также реестр иноагентов пополнили политолог и социолог Михаил Савва и главный редактор издания «Довод» (организация включена Минюстом в список иноагентов), журналист Илья Косыгин. Оба проживают за пределами России.

До этого главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов. Минюст России внес Муратова в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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