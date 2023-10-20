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В МИД России осудили очередное паломничество японских политиков в храм Ясукуни

Захарова: Россия осуждает визит министров и депутатов Японии в храм Ясукуни

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Bulkin Sergey/Global Look Press

МИД России осудил визит японских политиков в синтоистский храм Ясукуни 16–18 октября. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в массовом паломничестве принимали участие многие представители японского политического истеблишмента, включая действующих министров и парламентариев.

«Решительно осуждаем данную акцию. Она в очередной раз наглядно демонстрирует деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию и кровопролитие, развязанные Японией в ходе варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века», — заявила Захарова.

Она призвала Японию отказаться от попыток обелить черные страницы своей истории и не пытаться заниматься ремилитаризацией.

Храм Ясукуни — синтоистское святилище, находящееся в Токио. В нем поклоняются душам некоторых воинов, сражавшихся за страну и императора. Посещения храма японскими политиками регулярно вызывают международные скандалы, поскольку в Ясукуни почитаются даже военные преступники класса «А», к некоторым из которых применили высшую меру наказания по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока.

Весной похожий протест Японии выражал МИД КНР. Дипломаты отрицательно отнеслись к тому, что японский премьер Фумио Кисида принес подношение к храму Ясукуни.

Ранее в Японии рассказали об отношениях с Россией.

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