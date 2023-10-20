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В Госдуме окрестили США государством-террористом

Депутат Водолацкий связал испытания США в Неваде с дератификацией ДВЗЯИ в РФ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Власти США неслучайно решили провести испытания на ядерном полигоне в штате Невада 18 октября, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В интервью газете «Известия» он отметил, что именно в этот день нижняя палата российского парламента поддержала законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Испытания были проведены <…> как показатель того, что Америке все равно, что делается вокруг, все равно на то, что мы обращаемся ко всему миру, говоря о том, что мы сдерживаем попытки развязать ядерную войну, третью мировую войну, а США показывают всему миру, что плевали они на него, на все народы, на все страны», — пояснил Водолацкий.

Он добавил, что не сомневается в правильности решения Госдумы по ДВЗЯИ. Водолацкий подчеркнул, что на этот шаг нужно было пойти раньше, поскольку США являются «государством-террористом и государством-шантажистом».

18 октября национальное агентство ядерной безопасности США заявило о проведении испытаний на ядерном полигоне в штате Невада. По данным ведомства, на указанном объекте произошел подземный взрыв с использованием химического взрывчатого вещества.

Ранее в России допустили возможность возобновления ядерных испытаний.

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