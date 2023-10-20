В Кремле прокомментировали проведение США испытаний на ядерном полигоне

Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне, которые проводит США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление американского минэнерго о том, что на полигоне в Неваде был проведен подземный химический взрыв на объекте, где до этого испытывали ядерное оружие.

Штаты провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в день решения России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

По словам Пескова, с того момента, как Россия решила отозвать ратификацию ДВЗЯИ, ситуация выровнялась, и де-юре РФ и США теперь являются подписантами договора, но он не ратифицирован.

«Мы внимательно наблюдаем (за испытаниями США. — «Газета.Ru»)», — добавил он.

Как заявили в минэнерго США, целью проведенного испытания было улучшение возможности страны выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.