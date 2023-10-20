Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали проведение США испытаний на ядерном полигоне

Песков: отзыв Москвой ратификации ДВЗЯИ вызвал паритет позиций России и США

close
100%
energy.gov' class="item-image" >
energy.gov

Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне, которые проводит США. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление американского минэнерго о том, что на полигоне в Неваде был проведен подземный химический взрыв на объекте, где до этого испытывали ядерное оружие.

Штаты провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в день решения России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

По словам Пескова, с того момента, как Россия решила отозвать ратификацию ДВЗЯИ, ситуация выровнялась, и де-юре РФ и США теперь являются подписантами договора, но он не ратифицирован.

«Мы внимательно наблюдаем (за испытаниями США. — «Газета.Ru»)», — добавил он.

Как заявили в минэнерго США, целью проведенного испытания было улучшение возможности страны выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий