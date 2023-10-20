Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России

Закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении либо прекращении военного положения на территории России будет включен в повестку заседания Совета Федерации РФ 25 октября. Об этом заявили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Ранее данную информацию анонсировал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

До этого Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря СЕ о введении военного или чрезвычайного положения в России. Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года.

В марте 2022 года Россия вышла из состава Совета Европы, потому и действие конвенции в отношении России прекращено.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.