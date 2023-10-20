В Совфеде отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что подземные испытания Соединенных Штатов на полигоне в штате Невада, где до этого испытывали ядерное оружие, необходимы, чтобы «раззадорить Россию в контексте ее решения вокруг ДВЯЗИ» (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Испытание, проведенное на ядерном полигоне в штате Невада, похоже, призвано в основном раззадорить Россию в контексте ее решения вокруг ДВЗЯИ», — написал парламентарий.

Он подчеркнул, что это был взрыв «с таинственной и малопонятной целью». Он также напомнил заявление МИД России о том, что Москва не будет первой проводить ядерные испытания, ответственность в данном вопросе лежит исключительно на Вашингтоне.

По мнению Карасина, американцы затевают вокруг ситуации с ДВЯЗИ «большую игру».

Ранее Минэнерго США сообщило, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде.

«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — сказано в сообщении.

До этого Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За закон проголосовали 438 депутатов ГД.

Ранее в НАТО оценили заявления РФ о зеркальном ответе США по ДВЗЯИ.