Генсек ООН направился к КПП на границе Египта и Газы

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Египет и поехал к КПП «Рамах» на границе с Газой. Об этом пишет Al-Qahira ai-Ihbariya, передает ТАСС.

«Гутерриш прибыл в Эль-Ариш, откуда он направится к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе с сектором Газа», — сообщает арабский телеканал.

Гутерриш намерен лично проконтролировать отправку первых грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы.

По данным египетского Красного Полумесяца, общий объем международной гуманитарной помощи, поступившей с момента начала событий в Газе, составил 2138,5 тонн. Из них 2 тысячи тонн предоставил Египет, еще 12 тонн — Иордания, 68 тонн — Турция, 12 тонн — РФ и ОАЭ, и еще 11,5 тонн — Тунис. Также 35 тонн помощи предоставили Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ.

До этого лидеры Египта и США договорились об отправке гуманитарной помощи в сектор Газа.

19 октября Израиль согласился пропустить гуманитарную помощь из Египта в сектора Газа.

Ранее министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только тонны взрывчатки и «ни грамма гуманитарной помощи».