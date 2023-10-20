В МИД РФ провели встречу с представителем Красного Креста по ситуации в Газе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с главой Региональной делегации МККК (Международного Комитета Красного Креста) в России и Белоруссии Борисом Мишелем ситуацию в секторе Газа на фоне войны Израиля и ХАМАС. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе представителя Красного Креста. По данным МИД, стороны провели «сверку часов».

Также стороны обсудили гуманитарное сотрудничество в России, в первую очередь — «практические аспекты обеспечения гуманитарных потребностей населения в Луганской и Донецкой народных республиках».

До этого МИД Израиля призвал ООН признать вину террористов за теракт в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.