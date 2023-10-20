Байден сравнил помощь Украине и Израилю с разумной инвестицией

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям, передает РИА Новости.

Он отметил, что завтра направит в конгресс «экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности».

«Поддержка наших критических партнеров, в том числе Израиля и Украины, — это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды на протяжении поколений», — сказал Байден.

Конкретных цифр глава Белого дома приводить не стал.

«Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», — заключил он.

Также Джо Байден в ходе обращения к нации сообщил, что призвал израильские власти не быть «ослепленными яростью».

19 октября сообщалось, что президент США планирует обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.