В России предложили дистанционно штрафовать за дискредитацию ВС РФ

В Государственную думу РФ направлена законодательная инициатива, которая предлагает удаленно штрафовать российских граждан, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ. С соответствующим предложением выступили депутаты госсовета Татарстана, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается внести в статью 1.8 КоАП Российской Федерации изменения, которые дополнят перечень административных правонарушений, совершенных за пределами территории РФ, за которые граждане России подлежат административной ответственности на общих условиях.

19 октября Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также документом предусмотрено наказание за публичное распространение недостоверных сведений о таких формированиях и за оказание содействия в исполнении решений иностранных государств об уголовном преследовании росгвардейцев — добровольцев.

Ранее Путин назвал число добровольцев, записавшихся для участия в СВО.