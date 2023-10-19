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Турция не пустит в Босфор и Дарданеллы военные корабли большинства стран

МО: Турция не пустит в проливы Босфор и Дарданеллы корабли нечерноморских стран

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Murad Sezer/Reuters

Турция планирует по-прежнему не пускать военные корабли нечерноморских стран в проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны Турции.

О важности сохранения баланса в Черном море в рамках принципа «региональной ответственности» и намерении Турции выполнять Конвенцию Монтрё «в этом отношении» заявил бывший глава МИД, а ныне глава минобороны этой страны Мевлют Чавушоглу. Сообщается, что с этими высказываниями он выступил на заседании Контактной группы по обороне Украины и совещании министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11-12 октября.

Также тогда он выступил в поддержку Украины и ее территориальной целостности, с осуждением санкций в отношении Турции, а также заявил о приверженности борьбе с терроризмом.

До этого турецкий министр Байрактар заявил об ожидании более разумных цен на газ из России.

2 октября его однофамилец допустил, что Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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