Рада одобрила законопроект о запрете канонической УПЦ на Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о запрете канонической Украинской Православной (УПЦ) церкви на территории Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, принят в первом чтении», — написал парламентарий.

«За» запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15.

В пояснительной записке отмечается, что проект предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

Во Всемирном совете церквей (ВСЦ) сочли, что законопроект о запрете УПЦ нарушает международные нормы свободы вероисповедания.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.