США решили закрыть на неопределенный срок консульство в турецкой Адане

США приняло решение закрыть на неопределенный срок свое консульство в турецком городе Адана на юго-востоке страны на фоне протестов. Об этом сообщает американское посольство в Анкаре.

Как говорится в сообщении дипмиссии, это консульство «будет закрыто для посетителей до следующего извещения».

«Граждане США могут перенести запись, и их обслужат в посольстве США в Анкаре», — заявили в посольстве.

Там указали, что госслужащим Соединенных Штатов в Турции поручено «снизить до минимума передвижения и избегать поездок в консульский округ консульства в Адане».

США также предупредили своих граждан о широкомасштабных протестах в Турции в связи с ситуацией в Израиле и секторе Газа, ожидаемых в ближайшие недели. Как отметили в дипмиссии, насилие может возникнуть «на любом собрании, даже изначально заявленном как мирное».

До этого сообщалось, что во многих городах Турции в связи с ударом по больнице в секторе Газа прошли стихийные антиизраильские акции. По информации турецких СМИ, в Адане протестующие закидали здание американского консульства камнями и коктейлями Молотова.

17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. Медицинское учреждение на момент нападения было переполнено. По данным Минздрава сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили сотни пациентов. Чиновники сектора Газа обвиняют Израиль во взрыве в больнице, а Израиль обвинил «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) в неудачном запуске ракеты, поразившей госпиталь.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.