В Канаде заявили, что выдать нациста Хунку России невозможно

Экстрадиция бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого приветствовали аплодисментами в канадском парламенте, в Россию невозможна. Об этом заявил руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер, чьи слова приовдит ТАСС.

«Канада не станет выдавать Гунько России», — сказал он.

До этого глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), экс-военнослужащего дивизии СС «Галичина».

Позднее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что экстрадиция Гунько в Россию маловероятна, но его могут передать Израилю, где суд над украинцем будет неизбежен.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.