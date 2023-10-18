Российский депутат высказался о судьбе находящегося в Канаде бывшего эсэсовца

Экстрадиция бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого приветствовали аплодисментами в канадском парламенте, в Россию маловероятна, но его могут передать Израилю, где суд будет неизбежен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не думаю, что Канада пойдет нам навстречу в вопросе выдачи Гунько. <...> Им заинтересовался Израиль», — сказал он, добавив, что именно туда его могут экстрадировать.

Политик обвинил канадские власти в попытках избежать скандала, приняв вид, что никто не знал о реальных действиях мужчины в период Второй мировой войны.

«Если его передадут в Израиль, то судить будут точно. Уж Холокост там никому не прощают», — заключил он.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), экс-военнослужащего дивизии СС «Галичина». Такое поручение он сделал в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.