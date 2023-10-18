Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский депутат высказался о судьбе находящегося в Канаде бывшего эсэсовца

Депутат Госдумы Чепа: эсэсовца Хунки могут экстрадировать из Канады в Израиль

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экстрадиция бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого приветствовали аплодисментами в канадском парламенте, в Россию маловероятна, но его могут передать Израилю, где суд будет неизбежен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не думаю, что Канада пойдет нам навстречу в вопросе выдачи Гунько. <...> Им заинтересовался Израиль», — сказал он, добавив, что именно туда его могут экстрадировать.

Политик обвинил канадские власти в попытках избежать скандала, приняв вид, что никто не знал о реальных действиях мужчины в период Второй мировой войны.

«Если его передадут в Израиль, то судить будут точно. Уж Холокост там никому не прощают», — заключил он.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), экс-военнослужащего дивизии СС «Галичина». Такое поручение он сделал в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий