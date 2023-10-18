Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу

Востоковед Сатановский: война в Израиле может выйти на ядерную фазу

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Обострение конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС продолжит нарастать, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Эта ситуация грозит большой ирано-израильской войной и может выйти на ядерную фазу, предупредил он в интервью НСН.

Сейчас точно неизвестно, закончится ли конфликт войной Израиля и Ирана, подчеркнул эксперт. «Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу, — добавил он. — Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок…».

В этом случае, по мнению Сатановского, Израиль «войдет в историю», причем заберет с собой соседей. «Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте», — привел пример востоковед.

Комментируя атаку госпиталя «Аль-Ахли» в Газе, Сатановский отметил, что Израиль проведет по этой теме серьезное расследование со стопроцентной верификацией.

Напомним, об ударе по госпиталю в Газе стало известно накануне, жертвами стали более 800 человек. Воюющие стороны обвинили в случившемся друг друга, позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила доказательства своей непричастности к удару, подробности – в материале «Газеты.Ru».

МИД РФ ранее потребовал от Палестины и Израиля соблюдать гуманитарное право и открыть гуманитарные коридоры.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий