Востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу

Обострение конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС продолжит нарастать, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Эта ситуация грозит большой ирано-израильской войной и может выйти на ядерную фазу, предупредил он в интервью НСН.

Сейчас точно неизвестно, закончится ли конфликт войной Израиля и Ирана, подчеркнул эксперт. «Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу, — добавил он. — Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок…».

В этом случае, по мнению Сатановского, Израиль «войдет в историю», причем заберет с собой соседей. «Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте», — привел пример востоковед.

Комментируя атаку госпиталя «Аль-Ахли» в Газе, Сатановский отметил, что Израиль проведет по этой теме серьезное расследование со стопроцентной верификацией.

Напомним, об ударе по госпиталю в Газе стало известно накануне, жертвами стали более 800 человек. Воюющие стороны обвинили в случившемся друг друга, позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила доказательства своей непричастности к удару, подробности – в материале «Газеты.Ru».

МИД РФ ранее потребовал от Палестины и Израиля соблюдать гуманитарное право и открыть гуманитарные коридоры.