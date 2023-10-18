Ученый объяснил отказ Египта и Иордании принять беженцев из Палестины

Решение властей Египта и Иордании не принимать в своих странах беженцев из сектора Газы говорит о том, что они не готовы брать на себя ответственность за проживающих в анклаве палестинцев. Особенно нежелательны для них люди, принадлежащие к военно-политической группировке, объяснил в беседе с телеканалом «360» профессор, главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич.

Действия Израиля в разгоревшемся военном конфликте поддерживают не все, считая ответ на нападение слишком жестким, подчеркнул ученый. он напомнил о понятии международного права «чрезмерный ответ».

«Условно говоря, если у нас кто-то вынул кошелек у американского дипломата в Москве, то в ответ США не должны вытащить кошельки у всех российских дипломатов. И уж тем более начинать третью мировую войну!», — подчеркнул Межевич, добавив, что у Египта и Иордании на этот счет тоже есть «свои убеждения».

При этом власти этих стран понимают, что на Израиль напали члены военно-политической группировки, которые не умеют «вживаться в более или менее спокойные государства», отмечает профессор. Это вызывает опасения в других странах, пояснил он.

«Египет не хочет брать ответственность за ту часть палестинцев (не за палестинский народ), которая проживает в секторе Газа», — подчеркнул Межевич.

Напомним, накануне Король Иордании Абдалла II, говоря о беженцах, призвал не перекладывать проблему на другие государства, а найти путь решения конфликта. Прием палестинских беженцев он назвал «красной линией», сообщив, что аналогичного мнения придерживается Египет. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует направить в ООН обращение в связи с ситуацией в Израиле и Газе.