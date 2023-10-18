В Грузии призвали оппозицию поддержать импичмент президенту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась помешать евроинтеграции республики, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». Выступая на парламентском заседании по вопросу импичмента главе государства, он отметил, что лидер страны серьезно нарушила конституцию.

«Она прямо выступала против конституционного строя, более того, она пыталась изменить де-факто конституционный порядок в стране и напрямую вторгнуться в исключительную компетенцию правительства Грузии по реализации как внутренней, так и внешней политики <…> это явное нарушение, заслуживающее увольнения», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что Зурабишвили продолжает нарушать основной закон страны. Кобахидзе подчеркнул, что призывает всех оппозиционных депутатов, которые стремятся быть честными, сделать правильные выводы из этой ситуации.

«Президент предал конституцию <…> это нельзя оставлять без ответа ни при каких обстоятельствах», — заключил Кобахидзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд Грузии огласил решение по делу о нарушении закона президентом Зурабишвили. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. При этом реализация импичмента потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее президент Грузии отказалась уходить в отставку.