В ИГ* заявили об ответственности за теракт в Брюсселе

«Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за унесший жизни двоих человек теракт в Брюсселе. Об этом пишет Reuters.

До этого федеральный кризисный центр установил человека, устроившего стрельбу в Брюсселе.

Инцидент произошел 17 октября. Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. В результате матч Бельгия — Швеция прервали после первого тайма. После произошедшего власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Из-за происшествия сотрудники правоохранительных органов начали поиски злоумышленника.

Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке.

Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

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