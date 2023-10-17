В Госдуме приняли законопроект об уточнении закона о выборах президента России

Государственная дума приняла в первом чтении проект об уточнении положения закона о выборах, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Согласно действующему законодательству, выборы президента России должны состояться в марте 2024 года, уточнил Крашенинников. Окончательное решение о дате проведения выборов Совет Федерации примет в декабре текущего года.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента России.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга указывал на то, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».