В Ереване умер представитель МВД РФ Вячеслав Пономарев

В Ереване на своем рабочем месте умер заместитель руководителя представительства Министерства внутренних дел России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что информацию о кончине Пономарева подтвердили в представительстве. Ему было 37 лет. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

По данным издания, сигнал о смерти представителя МВД РФ поступил в дежурную линию «скорой помощи» в 9:40 во вторник, 17 октября. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Пономарева.

По факту инцидента в следственном отделе района Арабкир возбуждено уголовное производство по признакам убийства (такой порядок предусмотрен законом, но причина смерти будет известна после экспертизы).

Других подробностей не приводится.

На сайте посольства РФ в Армении указано, что представительство МВД России в республике осуществляет свою деятельность на основании положения о представительствах и представителях министерства за рубежом (загранаппарате МВД РФ). Руководителем представительства является полковник полиции Григорий Пустовитов.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.