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В МИД сочли резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина частью инфовойны Запада

Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году — это часть информационной войны западных стран. Об этом говорится в раcпространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя», — отметила дипломат.

Она назвала резолюцию ПАСЕ «элементом вмешательства» недружественных стран во внутренние дела России. Захарова подчеркнула, что такие документы не имеют никакой юридической силы, «они ничтожны».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, антироссийские призывы, которые содержатся в резолюции, демонстрируют «уровень политической культуры» авторов документа.

14 октября в МИД РФ прокомментировали призыв ПАСЕ объявить Путина нелегитимным президентом.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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