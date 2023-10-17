Израиль откладывает наступление в секторе Газа из-за давления США и скорого визита американского президента Джо Байдена. Об этом пишут СМИ Германии.

По словам заместителя главреда издания BILD Пауля Ронцхаймера, который сейчас находится на юге Израиля, наступление Армии обороны страны (ЦАХАЛ) должно было начаться в ночь на 15 октября, но его перенесли. Одной из причин была названа плохая погода, но журналист считает, что это связано с позицией Вашингтона.

Ронцхаймер отметил, что это было видно по некоторым решениям, а Соединенные Штаты играют для израильтян очень важную роль, особенно в военном плане, как защищающее их государство.

«Я думаю, оттуда были сигналы подождать, что станет с заложниками. Среди них много граждан США», — сказал журналист.

В качестве примера он привел поставки воды и электричества на юг сектора Газа, которые Израиль восстановил после заявления госсекретаря Блинкена.

Издание Spiegel при этом пишет, что наземная операция начнется после визита Байдена в Израиль, который запланирован на 18 октября.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль на этой неделе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, поездка президента в израильское государство не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.