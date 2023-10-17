Маск восклицательным знаком отреагировал на мнение пользователей сети X о помощи Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X чрезвычайно кратко отреагировал на заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Америка может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов.

Йеллен, давая интервью британскому новостному телеканалу Sky News, сказала, что США могут себе позволить поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, одновременно с этим поддерживая Украину в ее борьбе с Россией.

Высказывание главы Минфина США вызвало реакцию пользователей соцсети X. Один из пользователей отметил, что жители США, которые задаются вопросами о причинах американского государственного долга, должны обратить внимание на зарубежные неурядицы, в которые оказался втянут Вашингтон.

Маск под постом этого пользователя поставил восклицательный знак.

Ранее сообщалось, что Европейский союз начал расследование в отношении соцсети X (ранее Twitter) с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.