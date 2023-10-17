Власти Израиля проинформируют Байдена о своих военных планах во время его визита 

Во время визита президента США Джо Байдена в Израиль, власти этой страны планируют представить ему свои военные планы, включая меры по обеспечению безопасности мирных жителей. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Тель-Авиве. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен отметил, что для президента Байдена будет проведен всесторонний брифинг, касающийся военных целей и стратегии Израиля. Он также добавил, что израильская сторона разъяснит, как будет «проводить операции таким образом, что будут минимизированы жертвы среди гражданских лиц и будет обеспечено поступление гуманитарной помощи мирным жителям Газы без получения выгоды для ХАМАС».

Тем временем Блинкен покинул Тель-Авив рано утром во вторник после долгого дня встреч с высокопоставленными израильскими чиновниками, включая семичасовую встречу с израильским военным кабинетом. Однако неясно, был ли достигнут какой-либо прогресс в фактическом открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» — единственного маршрута в сектор Газа или из него.

Блинкен останется на ночь в Аммане.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.