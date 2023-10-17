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Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту

СБ ООН не принял проект резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа

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Reuters

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту, передает РИА Новости.

Резолюция не набрала необходимого числа голосов — за документ проголосовали пять стран.

По данным агентства, США, Великобритания, Франция и Япония голосовали против.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. В ней осуждаются удары по сектору Газа и стороны призываются к прекращению огня. РФ считает, что ее проект резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем аналогичный бразильский документ.

Ранее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что группа арабских государств поддерживает российский проект резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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