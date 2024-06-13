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МИД РФ анонсировал переговоры Лаврова с кубинским зампремьера

МИД России анонсировал переговоры Лаврова с зампремьера Кубы Кабрисасом 13 июня

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МИД РФ/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 13 июня, проведет переговоры с заместителем кубинского премьер-министра Рикардо Кабрисасом. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Сегодня (Лавров) <...> проведет переговоры с <...> Кабрисасом», — указывается в публикации.

Согласно информации Захаровой, представитель правительства Кубы приедет в РФ с рабочим визитом, в ходе которого стороны обсудят вопросы политической повестки на доверительном уровне. Помимо того, Кабрисас и Лавров поговорят об актуальном положении и развитии стратегического сотрудничества, в том числе обсудят наращивание политического диалога, продвижение финансово-инвестиционного партнерства и главные вопросы международной повестки дня.

Незадолго до этого Лавров заявил, Россия признательна Кубе за принципиальную позицию по конфликту на Украине.

Ранее Лавров нанес рабочий визит на Кубу.

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