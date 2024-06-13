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Экс-наставник донецкого «Шахтера» возглавил «Милан»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Фонсека возглавил «Милан»

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Panoramic/Global Look Press

Бывший главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека возглавил «Милан». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, португалец подписал трехлетний контракт на сумму €3,5 млн в год.

Летом 2022 года Фонсека возглавил французский «Лилль». Вместе с клубом в сезоне-2023/24 он добрался до четвертьфинала Лиги конференций УЕФА, где по пенальти уступил бирмингемской «Астон Вилле».

Фонсека также возглавлял португальские «Порту», «Брагу», итальянскую «Рому», донецкий «Шахтер». Он является трехкратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о трансферах на сумму более 2 млрд рублей.

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