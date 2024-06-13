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Будущим колонистам Марса грозят сильнейшие радиационные штормы, выяснили ученые

Space.com: радиация на Марсе эквивалентна облучению от 30 рентгеновских снимков

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SpaceX

Участникам будущих миссий на Марсе придется столкнуться с солнечной радиацией во много раз сильнее, чем на Земле. Об этом говорят данные недавней геомагнитной бури на Красной планете, вызванной вспышкой на Солнце, сообщает портал Space.com.

Как показали наблюдения космического корабля Solar Orbiter, в конце мая солнечная вспышка самой высокой категории X12 из солнечного пятна AR3697 обрушила на Марс поток энергии и плазмы, вызвав полярные сияния в его атмосфере.

Всплеск солнечной радиации также зафиксировала аппаратура на борту марсохода NASA Curiosity. Согласно ее показаниям, в районе местонахождения аппарата доза поглощенного ионизирующего излучения достигла 8,1 тыс. микрогрей. Если бы рядом с марсоходом в это время стоял человек, он получил бы порцию радиации, эквивалентную 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. В космическом агентстве отметили, что минувшая буря стала сильнейшей за 12 лет пребывания Curiosity на соседней планете.

По словам специалистов NASA, такая сильная радиация не будет летальной для человека, однако вынудит экипажи марсианских миссий искать защиту на период солнечных штормов. На поверхности Красной планеты люди могут укрыться в скалах или вулканических тоннелях, но на марсианской орбите излучение окажется значительно сильнее.

Кроме того, солнечная радиация затруднит выращивание растений на Марсе, добавили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что люди могут не пережить полет на Марс из-за отказа почек, вызванного длительным космическим облучением.

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