Трамп оказался способен отменить соглашение Байдена и Зеленского

Экс-президент Дональд Трамп, как и любой другой следующий глава США, сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, подпишут на саммите G7 в Италии. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным WP, такой вариант событий возможен, поскольку 10-летнее соглашение между Вашингтоном и Киевом на самом деле «не является договором и не будет ратифицировано американским конгрессом».

Журналисты издания также констатировали, что документ не закрепляет никаких перспектив вступления Украины в НАТО и не обязывает Соединенные Штаты на военный ответ, в отличие от 5-ой статьи договора военного альянса.

Тем не менее соглашение при подписании все-таки обяжет Вашингтон предоставить Киеву широкий спектр военной помощи, но без точного указания объемов финансирования в долларах.

Соглашение было достигнуто между США и Украиной после нескольких месяцев переговоров, которые начались еще в августе 2023 года, через месяц после саммита НАТО.

Тогда администрация Байдена выступила за то, чтобы не предлагать Украине быстрый путь к членству в альянсе. Вместо этого было предложено заключить ряд двусторонних соглашений о безопасности с каждой из стран-членов НАТО. Подобные соглашения Киев уже заключил в том числе с Францией и Великобританией.

Ранее Трамп указал на превосходство России в конфликте на Украине.