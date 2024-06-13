Расчленивший 16-летнюю любовницу ветеран СВО хочет посадить соседа на 7 лет за избиение

В Приморье осужденный за убийство и расчленение 16-летней любовницы ветеран СВО требует 7 лет колонии для избившего его соседа. Об этом боец рассказал в беседе с VLADIVOSTOK1.RU.

По информации издания, экс-боец ЧВК «Вагнер» вернулся с СВО без ноги, а затем работал во Владивостоке слесарем и штукатурил квартиры в темное время суток. Однажды сосед поднялся в квартиру, где работал ветеран, и избил его, сломав мужчине руку — причиной стал звук протеза, который не понравился агрессору. Чтобы собрать кость в руке пострадавшего, врачам пришлось взять материал из тазобедренного сустава.

«Человек, который на меня напал, ни разу ко мне так и не обратился, он не извинился и не предложил свою помощь, не навестил в больнице. Его семья так же ни разу не вышла со мной на связь. Поэтому я настроен решительно, он должен понести наказание по максимуму», — заявил ветеран, передает издание.

Сообщается, что в 2018 году пострадавшего приговорили к 13 годам колонии для особо опасных преступников — он убил и расчленил девушку-подростка, с которой состоял в сексуальной связи. На суде он указал, что об их отношениях могла узнать жена. До этого россиянин также практически все время с 2006 года проводил в местах лишения свободы.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» расчленил женщину.