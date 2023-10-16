Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что в рамках разговора поблагодарил Ниинисте за предоставленный 19-й пакет оборонной помощи от Финляндии, а также за участие в реализации формулы мира.

Президент Украины добавил, что обсудил со своим финским коллегой проблемы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на украинском поле боя.

До этого Зеленский и американский министр обороны Ллойд Остин провели переговоры в Брюсселе.

Встреча состоялась в штаб-квартире НАТО. На кадрах видно, что у входа в здание главу государства встретил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он провел украинского лидера внутрь, где его аплодисментами приветствовали другие сотрудники организации.

После этого начались переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Помимо Владимира Зеленского и Ллойда Остина в мероприятии также принял участие новый руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.